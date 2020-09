Agroalimentare: Bellanova, dal 16 settembre contributi previdenziali e assistenziali di filiere a carico di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, informa di aver "appena firmato, subito dopo averlo ricevuto dal ministero del Lavoro il decreto con cui consentiamo l’esonero contributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari. Il 16 settembre, come già avevo detto in molte delle aziende visitate in queste settimane, scatterà l’esonero dei versamenti previdenziali". A disposizione delle filiere agroalimentari, dunque - spiega una nota del dicastero -, i 426 milioni previsti dal decreto Rilancio e finalizzati all’esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2020. Ad essere interessate dal provvedimento le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Obiettivo, come più volte ribadito dalla Ministra ed esplicitato nello stesso decreto, il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Dopo la firma della ministra Bellanova, il testo è stato immediatamente inoltrato al ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per l’adozione definitiva del provvedimento. (Com)