Rientro a scuola: in caso assenza per malattia va presentato il certificato medico, ecco dopo quanti giorni

- Il certificato medico scolastico è "necessario dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni per la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia attestante assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica e per assenza per malattia superiore ai 5 giorni per gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che - conclude l'assessore D'Amato -, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione". I chiarimenti fanno seguito all'appello lanciato dall'Associazione nazionale presidi tramite il presidente Antonello Giannelli, cui hanno fatto eco provvedimenti a livello locale per monitorare la situazione sanitaria.Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova, ha sottolineato che la scuola andrà avanti nella gestione dei contagi. "Ci saranno delle difficoltà - ha affermato - ma non potrebbe essere altrimenti: non possiamo dimenticare quanto passato in questi mesi o fingere di non ricordare che la pandemia si è presentata alle nostre porte senza preavviso, travolgendo ogni cosa, e che è ancora in mezzo a noi". "Ci saranno casi da gestire di possibili contagi, anzi ci sono già stati, ma non dobbiamo avere paura: li affronteremo insieme", ha aggiunto il ministro.(Res)