Latina: da ieri bruciano ettari di vegetazione a Sezze, canadair ed elicotteri al lavoro

- È ancora in corso l'incendio boschivo nel Comune di Sezze, località Antignana, scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica dove nell'immediato sono stati fatti intervenire, fino al tramonto, un canadair ed un elicottero regionale senza però portare a termine la missione per via del buio ormai sopraggiunto. Alle prime luci dell'alba di oggi, e durante tutta la giornata, nuovamente i mezzi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale vigili del fuoco con due canadair e due elicotteri antincendio regionali, hanno ripreso le operazioni di spegnimento dell'area percorsa dalle fiamme. (Rer)