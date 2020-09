Venezuela: rinnovato accordo di cooperazione con Ufficio Onu per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha rinnovato l’accordo di cooperazione con l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato l’alto commissario Michelle Bachelet parlando in occasione della 45ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il nuovo accordo, ha detto, permetterà di dispiegare una squadra di sei funzionari, rispetto ai due attualmente presenti. Il primo anno di accordo, ha affermato Bachelet, “ha permesso di avanzare nella cooperazione tecnica, come la revisione dei protocolli di polizia sull’uso della forza o l’impegno assunto dal procuratore generale Tarek William Saab di indagare su 58 presunti casi si esecuzioni extragiudiziali dal parte delle forze di sicurezza”. I funzionari Onu, ha aggiunto Bachelet, "hanno potuto intervistare in via confidenziale 39 detenuti”; cosa che Bachelet ha definito “un salto di qualità nella collaborazione con le autorità". L’alto commissario ha quindi chiesto al governo di Caracas di liberare tutte le persone detenute arbitrariamente, dopo la recente scarcerazione di un centinaio di detenuti politici, accolta con favore dall’Onu.(Res)