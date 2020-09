Scuola: Ascani (Pd), è ripartita, ora sia prioritaria destinazione di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la comunità scolastica "era tutta qui, in un luogo che significa tanto: questo Comune fu fra i primi in cui venne istituita la zona rossa". Lo scrive su Facebook la viceministra all'Istruzione Anna Ascani che si trovava oggi a Vo' Euganeo in provincia di Padova per 'Tutti a Scuola', la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. "Abbiamo vissuto mesi complicati e sappiamo che l’anno che abbiamo davanti non sarà semplice", sostiene per poi ricordare le parole dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Un Paese non può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola. Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti. Nessuno escluso". Per Ascani: "Oggi la scuola è ripartita in presenza e in sicurezza. Ora sta a tutti noi continuare a far sì che sia elemento centrale e prioritario nel dibattito sulle risorse che vengono investite nel nostro Paese". (Rin)