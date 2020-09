Scuola: palazzo Chigi, distribuiti 136 milioni di mascherine chirurgiche in tutta Italia e 445 mila litri di gel igienizzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati "aggiornati i numeri del materiale sin qui distribuito: ad oggi sono state fornite gratuitamente 136 milioni di mascherine chirurgiche nelle scuole di tutta Italia e, inoltre, 445 mila litri di gel igienizzante". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19. "Ogni giorno verrà assicurata la distribuzione gratuita di una mascherina chirurgica ad ogni studente. La distribuzione - conclude la nota - proseguirà con cadenza settimanale. Lo sforzo compiuto è imponente e assicurerà le condizioni di sicurezza per tutti gli studenti". (Com)