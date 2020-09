Brexit: legge sul mercato interno accende il dibattito ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito parlamentare nel Regno Unito questa settimana è stato dominato dalla discussione ai Comuni (e successivamente in commissione) della cosiddetta "legge sul mercato interno", il nuovo disegno di legge voluto dal governo per rendere possibile il commercio interno nel Paese anche dopo la fine del periodo di transizione post-Brexit. Il problema principale tuttavia risiede nella quinta parte della proposta, la quale dà al governo il potere di "disapplicare" o modificare le regole concordate (e peraltro approvate dal Parlamento britannico) con l'Unione europea nell'accordo negoziato lo scorso anno circa l'uscita del Paese dall'Ue. Secondo la nuova legge, le regole modificabili sarebbero quelle relative al movimento delle merci dall'Irlanda del Nord verso il Regno Unito e quelle relative agli aiuti di Stato. Come dichiarato dal governo stesso, la legge entrerebbe pienamente in vigore solo nel caso in cui il Regno e l'Unione non riuscissero a raggiungere un accordo commerciale entro il 15 ottobre. (segue) (Rel)