Brexit: legge sul mercato interno accende il dibattito ai Comuni (2)

- La proposta di legge specifica esplicitamente che essa dovrebbe essere applicata anche nel caso in cui sia incompatibile con il diritto internazionale. Nel caso di specie, la legge va contro esplicitamente gli obblighi previsti dall'accordo di divorzio con l'Unione europea, i quali prevedono ci siano controlli doganali per le merci in movimento verso l'Irlanda del Nord sul Mare d'Irlanda, assimilando di fatto l'Irlanda del Nord al regime doganale dell'Unione europea. La nuova legge annullerebbe questi controlli, rendendo di fatto necessario reimporre un confine fisico tra i due Stati. Questa soluzione è particolarmente osteggiata dall'Unione europea e dalla Repubblica d'Irlanda, dato che di fatto infrangerebbe un altro trattato internazionale, i cosiddetti "Accordi del Venerdì Santo", i quali prevedono libertà di circolazione per mezzi e persone tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. In altre parole, la nuova legge infrangerebbe due trattati internazionali in un solo comma. (segue) (Rel)