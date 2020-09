Brexit: legge sul mercato interno accende il dibattito ai Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto, se il presidente della Camera dei comuni non può impedire che la legge venga discussa per il fatto di infrangere esplicitamente il diritto internazionale, dall'altro questa può potenzialmente essere emendata dalla Camera dei Lord, la Camera alta britannica, non trattando di materie economiche o di spesa. Le opportunità per emendare la legge quindi ci sono, e una concreta possibilità in tal senso è costituita da una corposa fronda di parlamentari conservatori, tra cui l'ex primo ministro Theresa May, i quali hanno proposto il voto su un emendamento che renderebbe obbligatorio il passaggio in parlamento per ogni decisione del governo che dovesse esplicitamente - appunto - infrangere il diritto internazionale. La legge sarà discussa per 5 giorni, con la "Seconda lettura" (la prima con un vero e proprio dibattito in aula, al momento in corso) che sta avendo luogo in questo momento, e 4 giorni successivi di discussione in Commissione parlamentare. Successivamente saranno possibili altri dibattiti e votazioni sui singoli emendamenti, fino al 22 settembre. (Rel)