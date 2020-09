Lazio: Corrado (M5s), forti criticità su rendiconto 2019 Regione confermate da Corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono notevoli le criticità che presenta il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019, approvato oggi in Commissione bilancio e per il quale ho espresso voto negativo". Così in una nota, Valentina Corrado, consigliera regionale M5s e vice-presidente della Commissione Sanità. Criticità nella gestione delle risorse pubbliche "che ho più volte sollevato nel corso di questi anni e che sono state confermate dalla Corte dei conti. Preoccupa l'elevata consistenza del debito regionale, pari a oltre 22,5 miliardi di euro, che diventa di 28 miliardi nel conto del patrimonio, nonchè l'elevato valore del contenzioso giurisdizionale pendente che si aggira intorno ai 3 miliardi. Un dato quest'ultimo che non tiene conto dei nuovi e recenti contenziosi nati con le società per la mancata fornitura di mascherine e altri Dpi che ha causato alla regione un'esposizione di oltre 25 milioni di euro. Cifre considerevoli - continua la nota- che seppure rappresentino una passività potenziale, nella concreta realtà della gestione delle risorse si manifestano continuamente in costi per il bilancio pubblico, con il rischio di pignoramenti della cassa regionale che al 31 Dicembre 2019 ammontano già a 130 milioni: un valore elevato sia in termini assoluti che in rapporto alle altre Regioni". Come preoccupa, sia dal punto di vista contabile che politico, "la fallimentare gestione del personale e le continue forzature e deroghe alle norme nazionali per aggirare i limiti del contingente numerico al solo fine di garantire le 'infornate' politiche nella macchina amministrativa all'evolversi delle progressioni di carriera partitica del Presidente. Senza tralasciare -dice Corrado- le procedure di reclutamento che appena due mesi fa il consiglio di Stato con una sentenza, che conferma quanto abbiamo denunciato negli anni, ha dichiarato illegittime e per le quali siamo ancora in attesa di conoscere come l'amministrazione intende affrontare visto il silenzio caduto sulle mie richieste di chiarimento e convocazione dei principali attori di questa fallimentare gestione". (segue) (Com)