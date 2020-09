Lazio: Corrado (M5s), forti criticità su rendiconto 2019 Regione confermate da Corte dei conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il vero cuore del problema restano le numerose criticità in ambito sanitario, "che non solo si riflettono negativamente sui risultati della gestione economica delle Asl - dice Corrado-, ma soprattutto sulle prestazioni erogate ai cittadini. Il mancato utilizzo di sistemi di contabilità analitica da parte degli enti del sistema sanitario regionale rende impossibile il controllo di gestione basato sui budget e l'assenza di un generalizzato sistema di controllo dei costi che consente l'esatta verifica delle entrate e delle uscite delle aziende sanitarie, impedisce alla Regione di avere un quadro d'insieme chiaro e di intervenire eventualmente sul menagement per sollecitare il giusto raggiungimento degli obiettivi in termini di prestazioni sanitarie, attività intramoenia o liste d'attesa. Infine, le criticità sulle leggi approvate dal Consiglio Regionale, per le quali non sempre c'è copertura finanziaria. Non ha nessun senso continuare ad approvare leggi regionali se poi non possono essere attuate perché mancano le risorse economiche". Questo è ciò che "ho rappresentato nel corso della Commissione bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio in totale assenza del centro-destra, che mentre a parole si vanta di fare opposizione alla Giunta Zingaretti, nei fatti si defila quando si tratta di entrare nel merito delle questioni concrete e importanti, come l'esame delle risultanze della gestione politica e amministrativa di chi governa. Una gestione fallimentare che vede tra le criticità del bilancio il vero nodo dei problemi mai affrontati e che probabilmente - conclude la nota - si fa finta di non vedere per non fare fronte, nella migliore delle ipotesi, alle difficoltà che si presentano, lasciando sulle spalle dei cittadini, soprattutto in ambito sanitario, disservizi, ritardi e complicazioni che potrebbero essere risolti se solo ci fosse la volontà di farlo". (Com)