Finanza: Cdp lancia con successo un social bond da 750 milioni di euro

- Cassa depositi e prestiti ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un nuovo social bond dedicato alle imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelle duramente colpite dall’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di sostenerne la crescita futura e l’occupazione. Stando al relativo comunicato stampa l’emissione, destinata ad investitori istituzionali, ha un ammontare complessivo pari a 750 milioni di euro con scadenza a otto anni. L’operazione fa seguito all’emissione “Covid-19 social response bond” di aprile 2020, i cui fondi sono stati impiegati per fornire una tempestiva risposta all’emergenza derivante dalla pandemia e per sostenere la ripresa economica del paese. Con la sua quinta emissione “social”, prosegue la nota, Cdp rafforza ulteriormente il proprio impegno nella finanza sostenibile e si conferma tra i principali player europei nel mercato delle obbligazioni Esg con finalità sociali: le risorse raccolte attraverso questa operazione saranno destinate a finanziare investimenti del tessuto produttivo che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. (segue) (Com)