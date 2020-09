Finanza: Cdp lancia con successo un social bond da 750 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’emissione del nuovo social bond, Cdp conferma il proprio impegno nel supportare la crescita sostenibile del paese attraverso un robusto sostegno alle imprese del nostro territorio: siamo convinti che l’economia sostenibile rappresenti un’importante occasione di crescita per le imprese e un’imperdibile opportunità per dare impulso alla ripartenza del paese, a seguito della pandemia Covid-19”, ha commentato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, sottolineando che la forte domanda registrata da parte degli investitori istituzionali “conferma la fiducia accordata a Cdp dal mercato e la solidità della nostra strategia di sostenibilità”. Il nuovo bond, prosegue la nota, ha un valore ha un valore nominale pari a 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie e ha una cedola annua lorda pari a un punto percentuale. L’emissione è stata accolta da oltre 180 investitori, con la più alta componente di investitori stranieri, pari al 76 per cento, tra le emissioni Esg di Cdp. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (negativo) per S&P, BBB- (stabile) per Fitch e BBB+ (negativo) per Scope. Barclays, Credit Agricole Cib, Hsbc, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit hanno agito da joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione (Com)