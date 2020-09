Nicaragua: Onu, nessun progresso in situazione diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull’amnistia adottata nel giugno 2019 “ha favorito l’impunità per i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”, ha detto l’alto commissario, citando i dati delle organizzazioni della società civile, secondo cui 94 persone, incluse quattro donne, sono ancora detenute arbitrariamente. “Invito il governo a rilasciare tutti coloro che sono stati arbitrariamente privati della loro libertà nel contesto delle proteste o per aver espresso opinioni critiche nei confronti del governo. Questo sarebbe un passo significativo verso il ripristino dei diritti e ridurrebbe la polarizzazione esistente”, ha detto Bachelet. L'alto commissario ha quindi chiesto all'esecutivo di Managua di implementare le riforme istituzionali ed elettorali raccomandante dall'Onu in vista delle elezioni in programma nel novembre 2021 e di continuare a cooperare con l'ufficio per i diritti umani autorizzando una missione nel paese. (segue) (Res)