Nagorno-Karabakh: Azerbaigian contro i reinsediamenti illegali degli armeni nei territori occupati (4)

- "La retorica infiammatoria del primo ministro e ministro della Difesa dell'Armenia e le loro azioni e altri passi di tale natura, confermano ancora una volta che l'obiettivo della leadership armena è di interrompere completamente il processo di negoziazione e assicurare l'annessione dei territori occupati dell'Azerbaigian", ha aggiunto Hajiyev. "L'Armenia deve ritirare le sue truppe dai territori occupati dell'Azerbaigian per ottenere progressi nella risoluzione del conflitto Armenia-Azerbaigian. Il conflitto deve essere risolto solo ed esclusivamente in linea con l'integrità territoriale, la sovranità e l'inviolabilità dell'Azerbaigian e dei suoi confini internazionalmente riconosciuti", ha sottolineato Hajiyev. Anche il ministero degli Affari esteri dell'Azerbaigian ha manifestato una forte protesta ai copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, riguardo al reinsediamento degli armeni dal Libano verso la regione azerbaigiana del Nagorno-Karabakh. (segue) (Com)