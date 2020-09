Nagorno-Karabakh: Azerbaigian contro i reinsediamenti illegali degli armeni nei territori occupati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Armenia, che sta cercando di aumentare artificialmente il numero di armeni nelle terre occupate dell'Azerbaigian, reinsediando illegalmente gli armeni etnici che non hanno nulla a che fare con la regione, ha impedito il ritorno degli sfollati interni azerbaigiani espulsi con forza dal Nagorno- Karabakh e le aree circostanti e i cui diritti umani sono stati violati, alle loro case e proprietà da quasi 30 anni", ha sottolineato il ministero degli Esteri. Il Mae ha fatto appello alla comunità internazionale perché prenda provvedimenti concreti per identificare la responsabilità del governo dell'Armenia dell'occupazione dei territori azerbaigiani e delle attività illegali ivi condotte. (Com)