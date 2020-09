Mattarella: "Mai come quest'anno il rientro a scuola significa la ripartenza dell'intera società"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno più difficile per la scuola italiana, con milioni di studenti costretti a casa ed una ripartenza condizionata dalle misure di sicurezza, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era a Vo' Euganoeo, in provincia di Padova, per 'Tutti a Scuola', la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Una cerimonia particolare visto che so tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' della cittadina veneta, al centro delle cronache perché fra le prime zone rosse nel nostro Paese. Parlando davanti a decine di studenti, mescolati fra le autorità e con il doveroso distanziamento, il presidente ha voluto rivolgere "il saluto più grande e affettuoso agli scolari e le scolare di ogni parte d'Italia, insieme i loro insegnanti". Questo in un "giorno importante" perché "l'inaugurazione dell'anno scolastico mai come in questa occasione ha un valore e un significato di una ripartenza per l'intera società". Insomma, per il presidente, "siamo davanti ad una sfida decisiva" perché "la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita del Paese".Di certo, chiudere gli istituti "è stata una decisione dolorosa ma necessaria" come oggi "riaprire la scuola non è impresa facile". Sono però "giorni di speranza", ma "mentre prepariamo il domani cercheremo di trarre insegnamento dagli eventi che ci tengono ancora impegnati e ci impongono responsabilità e prudenza", ha rimarcato il capo dello Stato prima di ricordare che "subire le conseguenze più pesanti del lockdown sono stati gli studenti con disabilità" e dunque "nella ripartenza della scuola l'attenzione a questi studenti deve essere inderogabile". Magari anche grazie alle risorse che arriveranno dal Recovery fund che per il presidente rappresentano una "straordinaria opportunità che non possiamo perdere, un'occasione di rilancio anche per la scuola". Infine, nel suo intervento Mattarella ha voluto ricordare anche il giovane Willy, per la cui morte "siamo sconvolti". Un ragazzo "pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente rimarrà come un'icona di amicizia e solidarietà". (Rin)