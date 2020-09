Trasporti: Provenzano, ritardi e criticità sulla direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in ragione della strategicità che queste opere ferroviarie rivestono per le politiche di coesione (che in gran parte le finanziano), scopo della riunione è un’ulteriore accelerazione nella fase realizzativa rispetto al 2019, da raggiungere anche grazie a una sinergica azione di impulso da parte del ministero delle Infrastrutture, presente all’incontro con il sottosegretario Salvatore Margiotta. Dall’incontro è purtroppo emersa una performance insoddisfacente di diversi interventi sulle tre direttrici ferroviarie, anche di quelli commissariati, per i quali, secondo la relazione dell’Act, le accelerazioni attese non sono ancora pienamente riscontrabili. La riunione ha consentito di evidenziare alcune criticità di rilievo, quali la stima della presenza di economie di circa 20 milioni di euro non dichiarate dal soggetto attuatore. I progressi nel 2019 riguardano quasi esclusivamente la Napoli-Bari, mentre gravemente deficitario è lo stato di avanzamento sulla direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Per quest’ultimo Cis, infatti, la relazione ha evidenziato una capacità di spesa molto contenuta nel 2019, con una valutazione finale di limitata affidabilità della data di fine lavori dichiarata. Secondo il soggetto attuatore, tali criticità sono connesse perlopiù a eventi di forza maggiore e ritardi nelle procedure autorizzative da parte di varie amministrazioni. (segue) (Com)