Trasporti: Provenzano, ritardi e criticità sulla direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (3)

- Sulla direttrice Messina-Catania-Palermo, in considerazione di tali criticità, il ministro ha chiuso l’incontro dichiarandosi "gravemente insoddisfatto" e chiedendo a Rfi un quadro puntuale delle difficoltà incontrate sia di natura autorizzativa che attuativa, una maggiore trasparenza e celerità nella trasmissione delle informazioni sul monitoraggio, e all’Agenzia per la coesione di condurre i controlli anche attraverso sopralluoghi sull'esecuzione dei lavori, aggiornando il Comitato nei prossimi trenta giorni. Sulle direttrici Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria il Comitato si è concluso con l’indicazione al soggetto attuatore di recepire le raccomandazioni espresse dalla relazione del Ruc. (Com)