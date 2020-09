© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 15 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videconferenza delle Commissioni Smart City e I. Odg: aggiornamento su situazione e prospettive del lavoro agile al Comune di TorinoOre 15 - aula Magna della Cavallerizza Reale: presentazione Biennale Democrazia 2021Ore 18 - via Cumiana 15: inaugurazione della nuova struttura nell'ex stabilimento Lancia.REGIONEOre 9.30 e 14, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, riunione del Consiglio regionaleOre 11, Ivrea, scuola primaria Don Milani, piazza Primo Maggio, l’assessore alle Attività produttive porta gli auguri per l’inizio dell’anno scolastico (Rpi)