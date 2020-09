Brasile: Onu, preoccupazione per aumento violenza e militari nella vita politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha mostrato preoccupazione per i continui attacchi subiti in Brasile da difensori di diritti umani e giornalisti impegnati nella difesa di comunità rurali e movimenti di contadini senza terra, oltre che per la crescente presenza di militari nella vita politica del paese. "In Brasile stiamo ricevendo segnalazioni di violenze in aree rurali e sfratti forzati di comunità senza terra, così come attacchi a difensori dei diritti umani e giornalisti impegnati nella difesa di queste aree. Solo quest'anno ci sono stati almeno 10 uccisioni di difensori dei diritti umani confermate", ha dichiarato Bachelet in occasione della 45ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. (segue) (Res)