Trasporti: assessore lombardo Terzi, grave il tentativo di scippare Ferrovienord a Regione

- "Il tentativo di scippare Ferrovienord a Regione Lorbardia è grave e va respinto al mittente. Un'azione che svela così un bieco volto centralista". Così in una nota l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti della Lombardia, Claudia Maria Terzi, commenta il contenuto dell'emendamento al decreto Agosto depositato al Senato dal Movimento 5 Stelle. "Ogni anno - aggiunge Terzi - investiamo circa 600 milioni di euro per i 320 chilometri di rete di Ferrovienord. Vorremmo dire altrettanto circa gli investimenti statali in Lombardia, che invece latitano". "Chi presenta tali proposte - conclude l'assessore - si conferma nemico dei territori e dell'autonomia. Non assisteremo passivamente a tutto questo. Mi auguro che a Roma tornino a ragionare evitando di compiere una simile scorrettezza a danno dei lombardi". (com)