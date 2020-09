Italia-Australia: mostra Glass Utopia approda a Venezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa nata in occasione dell'edizione 2019 del Design Canberra Festival è il risultato della collaborazione fra artisti e designer italiani ed australiani specializzati nella lavorazione del vetro. A Venezia la mostra Glass Utopia sarà protagonista della Venice Glass Week. Il tour italiano proseguirà a Milano con la partecipazione di Design Canberra alla prossima Settimana del Design, ad oggi prevista nell'aprile 2021. Per accompagnare l'esposizione nella sua tappa veneziana è stata organizzata una serata speciale nella Residenza dell'Ambasciatore a Canberra che si è svolta nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, e ha visto la partecipazione di un ristretto numero di invitati provenienti dal settore accademico, dalle amministrazioni federale e locale e da esponenti del panorama artistico cittadino. Gli ospiti hanno potuto virtualmente assistere alla mostra attraverso immagini ad alta risoluzione proiettate su grandi schermi digitali allestiti per l'occasione. (Com)