Milano: da Consiglio comunale sì a sconto 40 per cento sulla Tari per attività colpite da lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano, con 38 voti favorevoli e due astenuti, ha approvato nella seduta di oggi un emendamento Pd alla delibera sulla tariffa della Tari, per portare lo sconto sulla parte variabile della tassa dei rifiuti per le attività colpite dal lockdown dal 25 al 40 per cento. Il testo chiede anche di esentare dalla Tarig (tassa rifiuta giornaliera) le occupazioni temporanee di suolo pubblico, che già sono state esentate dal pagamento della Cosap, per favorire la ripartenza degli esercizi commerciali dopo la chiusura causata dalla crisi sanitaria. “Mantenuto l'impegno: approvato ora l'emendamento che riduce del 40 per cento la parte variabile della Tari per tutte le attività colpite dal lockdown e cancella l'imposta per i tavolini esenti da Cosap”, commenta dopo il voto il capogruppo Pd e primo firmatario dell’emendamento Filippo Barberis. (Rem)