Scuola: Azzolina, non l'ho mai abbandonata, ripartenza era dovere morale

- La scuola "non l’ho mai abbandonata come non l’hanno mai abbandonata tutti coloro, e sono tanti, che amano davvero la scuola nel profondo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova. "Farla ripartire era un imperativo morale", ha aggiunto Azzolina.(Rin)