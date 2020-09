Sanità: Fd'I Lazio, serve vigilanza armata giorno e notte per ospedale di Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, insieme al senatore di Fd'I, Nicola Calandrini, a seguito di una visita all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in provincia di Latina, effettuata questa mattina chiede che si predisponga un servizio di vigilanza armata giorno e notte presso la struttura sanitaria. A seguito del sopralluogo di stamattina svolto "da una delegazione del gruppo regionale di Fd'I composta dai consiglieri Ghera, Aurigemma e Righini unitamente al senatore Calandrini - si legge in una nota -, abbiamo potuto costatare la necessità di incrementare il servizio di vigilanza armata di fatto inadeguato, come purtroppo dimostrano le molteplici violente aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario e ai pazienti ricoverati, verificatesi nel nosocomio del sud Pontino. Al fine di garantire una maggiore sicurezza generale, il gruppo consiliare della Regione Lazio di Fratelli d'Italia ha presentato un istanza che sollecita il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati a potenziare i servizi di vigilanza armata e a estenderli per tutto l'arco delle 24 ore. La sanità del Lazio deve fare molto di più proteggere medici, infermieri e malati. Gli ospedali - conclude la nota - devono tornare a essere luoghi protetti. Il personale sanitario dovrebbe poter lavorare in tranquillità, invece da ogni angolo della regione giungono notizie di ospedali messi a soqquadro con gravi danni materiali e alle persone, una delle tante ragioni che spingono i pazienti a farsi curare altrove ed i medici ad esercitare altrove". (Com)