Migranti: Kurz, entro la settimana aiuti austriaci alla Grecia per situazione a Lesbo

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il primo ministro greco, Kyriaokso Mitsotakis, sulla situazione al campo per migranti di Moira nell’isola di Lesbo. Lo conferma lo stesso Kurz sul suo profilo Twitter. Kurz ha informato la controparte greca che “gli aiuti austriaci saranno consegnati nel corso di questa settimana alla Grecia”. Secondo quanto riferito dal capo di governo austriaco, “Mitsotakis ha ringraziato l’Austria per il suo aiuto e mi ha informato circa i piani per costruire un nuovo campo per migranti a Lesbo con il sostegno europeo”, scrive Kurz. (segue) (Geb)