Premi: Quadro Curzio, quella del Balzan è una storia lunga, costruita con rigore e innovazione, costanza e compostezza

- "Milano è molto nota al pubblico come centro economico-finanziario ma mai va dimenticata la sua qualità come centro di cultura e di scienza". Lo ha dichiarato il professor Alberto Quadrio Curzio, presidente della Fondazione Balzan "Premio" nel suo intervento di apertura in occasione dell'evento di annuncio dei Premi Balzan 2020 alla Fondazione Corriere. Il presidente della Fondazione Balzan "Premio" ha voluto ricordare il suo predecessore, professor Enrico Decleva, prematuramente scomparso lo scorso 19 marzo: "Egli ha presieduto la Fondazione Balzan esemplarmente improntandola, come è stata tutta la sua vita, alla promozione del sapere quale componente essenziale del progresso umano e civile". E ancora secondo il professor Quadrio Curzio: "Lo ha fatto fino all' estremo congedo anche con uno studio,di imminente pubblicazione, sull'intreccio complesso ma fruttuoso fra cultura, economia e politica che, a partire dall'Unità d'Italia, è stato il motore per lo sviluppo di molti istituti di istruzione superiore i quali, a partire dagli anni 20 del '900, avrebbero costituito l'ossatura di Milano come 'città universitaria'. Quale neo presidente della Fondazione Balzan "Premio" il professor Quadrio Curzio ha particolarmente rimarcato il prossimo, importante anniversario legato a Fondazione Internazionale Balzan; essa infatti nel corso del 2021 ricorderà i suoi primi 60 anni di vita. "È già una storia lunga, ma è soprattutto una storia importante costruita con rigore, costanza e compostezza nella convinzione che nel lungo periodo i valori sovrastano il rumore del presente".(com)