Premi: Speranza, iniziativa Fondazione Balzan bellissima occasione per rimettere al centro cultura e conoscenza

- In occasione della cerimonia di annuncio dei Premi Balzan 2020 alla Fondazione Corriere il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato il seguente indirizzo di saluto: "L'annuncio dei vincitori e la consegna del Premio Balzan 2020 ha sempre rappresentato un evento molto importante nel panorama culturale italiano". "Quest'anno lo è ancora di più - ha aggiunto Speranza - il Paese sta fronteggiando l'emergenza Covid-19 e anche il mondo della cultura lo sta facendo. Credo che l'iniziativa della Fondazione Internazionale Premio Balzan, che fin dalla sua nascita ha promosso le lettere, le scienze, la medicina e le più meritevoli iniziative umanitarie, come era nello spirito di Eugenio Balzan, sia una bellissima occasione per rimettere al centro la cultura e la conoscenza". (com)