Omicidio Willy: in attesa dell'udienza al Riesame continuano indagini e iniziative di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tenuta dell’accusa di omicidio volontario per i quattro indagati di Artena relativamente all’uccisione di Willy Monteiro a Colleferro arriva alla prova del tribunale del Riesame di Roma. Potrebbe essere fissata domani la data dell’udienza chiesta dal legale di tre dei quattro giovani, i fratelli Bianchi e Pincarelli. L’avvocato Massimiliano Pica, non lo conferma ma neanche lo smentisce; in quella sede si giocherà certamente le testimonianze da lui raccolte durante le indagini difensive che alleggerirebbero la posizione di Marco e Gabriele. L’iniziativa, inoltre, al di là degli esiti relativi all’alleggerimento della misura cautelare, serve anche per avere accesso agli atti della pubblica accusa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che continuano ad ascoltare persone ed in particolare chi ha innescato la rissa con Mario Pincarelli (in carcere insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi). La ricerca delle tracce biologiche di Willy è stata estesa all’Audi Q7 di proprietà della cognata dei Bianchi con cui i due picchiatori sono arrivati sul posto dell’omicidio in via Oberdan a Colleferro e, con la quale, dopo il pestaggio si sono allontanati insieme all'altro indagato Francesco Belleggia (agli arresti domiciliari). (segue) (Rer)