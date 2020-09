Omicidio Willy: in attesa dell'udienza al Riesame continuano indagini e iniziative di solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito delle indagini immediatamente successive all'arresto, oltre all'esito parziale dell’autopsia, ha fatto si che il Pm potesse contestare il reato di omicidio volontario anziché l’iniziale preterintenzionale. Si cercano inoltre foto e video, realizzati quella sera dai presenti, che possano mostrare, meglio delle parole di tante testimonianze, cosa è accaduto in via Oberdan alle 3 della notte tra il 5 e il 6 settembre, fuori dal locale “Due di Picche”. Completamente fuori dall’indagine il quinto giovane, anche lui di Artena, che quella sera era alla guida della Q7. La procura di Velletri ha ritenuto la sua posizione marginale anche se inizialmente era stato ipotizzato anche per lui il reato di omicidio preterintenzionale. (segue) (Rer)