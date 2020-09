Omicidio Willy: in attesa dell'udienza al Riesame continuano indagini e iniziative di solidarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come le indagini, procedono le iniziative della gente di Paliano e di Colleferro per continuare a mantenere vivo il ricordo di Willy. “Martedì 15 alle ore 21 sveleremo tutti insieme il Murale dedicato al nostro Willy e realizzato dall’artista Ozmo in Largo Aldo Moro”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Paliano Domenico Alfieri che aggiunge: “Noi non lasceremo solo nessuno”. Anche a Colleferro, teatro dell'omicidio, nessuno ha intenzione di dimenticare e il sindaco Pierluigi Sanna ricorda la fiaccolata in memoria di Willy organizzata dai suoi concittadini. “L’appuntamento – scrive su Facebook Sanna - è per mercoledì alle ore 20.30 presso il Parco del Castello, per arrivare fino in Piazza Italia”. (Rer)