Scuola: Azzolina, ci sono già stati casi di contagio, ma senza paura li affronteremo insieme

- "Ci saranno delle difficoltà, ma non potrebbe essere altrimenti: non possiamo dimenticare quanto passato in questi mesi o fingere di non ricordare che la pandemia si è presentata alle nostre porte senza preavviso, travolgendo ogni cosa, e che è ancora in mezzo a noi". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova. "Ci saranno casi da gestire di possibili contagi, anzi ci sono già stati, ma non dobbiamo avere paura: li affronteremo insieme", ha aggiunto il ministro. (Rin)