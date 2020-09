Spagna: ambasciatore a Madrid Guariglia completa prima missione a Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha completato oggi la sua prima missione a Barcellona, nella cui circoscrizione risiede la comunità italiana più numerosa del Paese. Come riferisce una nota dell'ambasciata, nel corso della visita ha salutato il personale del Consolato generale, dell'Istituto italiano di cultura ed ha incontrato il presidente del Comitato italiani all'estero (Comites) Alessandro Zehetner, il presidente e la segretaria generale della Camera di commercio, Igor Garzesi e Federica Falzetta, e il presidente della "Casa degli italiani" Mirko Scaletti. Accompagnato dalla console generale, Gaia Danese, Guariglia ha fatto anche visita alla nuova sede del Consolato generale di Barcellona i cui lavori dovrebbero completarsi nei prossimi mesi. La prima missione a Barcellona è stata preceduta da una "composta e sentita" cerimonia di deposizione di fiori a Freginals, sul cippo che ricorda il tragico incidente in cui nel 2016 persero tragicamente la vita 13 studentesse Erasmus, di cui sette italiane.(Spm)