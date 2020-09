Serbia: Huawei apre a Belgrado centro per l'innovazione e lo sviluppo digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la premier "molte cose sono in preparazione con Huawei, che saranno visibili solo nei prossimi mesi o tra un anno", ha ancora osservato la premier aggiungendo che esistono tre obiettivi fondamentali nella cooperazione con la società cinese: l'introduzione dell'intelligenza artificiale, quella di aule informatiche e delle città intelligenti. Brnabic ha ricordato che la Serbia ha adottato la Strategia per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e ha annunciato che a ottobre verrà aperto un Istituto per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La premier ha ricordato che l'obiettivo della Serbia è completare la digitalizzazione dell'istruzione entro settembre 2021. La società Huawei aiuterà il paese in questo senso, perché, ha detto Brnabic, creerà una piattaforma congiunta per l'istruzione con l'ufficio governativo per l'IT. La collaborazione con la società Huawei, ha aggiunto la premier, si riflette anche nello sviluppo delle smart city. (segue) (Seb)