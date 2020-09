Serbia: Huawei apre a Belgrado centro per l'innovazione e lo sviluppo digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma Serbia 2025 prevede di introdurre il concetto di smart city in 10 città del paese balcanico. "Come potete vedere, non stiamo pensando solo alla rete 5G, perché senza tutte le cose precedenti che stiamo facendo, non serve avere una rete 5G", ha sottolineato Brnabic. La Serbia, ha detto il primo ministro a questo proposito, avrà una gara aperta e trasparente per la rete 5G. La Serbia non è interessata a tecnologie inaffidabili, ha detto la premier, ed è interesse del paese che il bando per l'introduzione della rete 5G sia aperto e trasparente, nel rispetto degli standard internazionali e questo viene contemplato anche nell'accordo siglato recentemente con Washington. L'appalto per la concessione della rete sarà aperto, trasparente e non ci sarà discriminazione di alcun partner. "Così sarà, e questo non è contrario all'accordo di Washington", ha sottolineato il primo ministro. (Seb)