Migranti: Merkel vuole accogliere in Germania altri profughi dal campo greco di Moria

- La cancelliera tedesca Angela Merkel intende accogliere in Germania altri migranti già nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, oltre i fino a 150 minori non accompagnati annunciati dal governo federale a seguito del rogo che ha devastato il sito. Una decisione verrà assunta entro il 16 settembre prossimo. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, secondo cui Merkel avrebbe espresso l'intenzione di aumentare il numero dei profughi di Moria da trasferire in Germania durante una riunione della dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, ha fatto riferimento a un ulteriore contributo sostanziale della Germania nell'accoglienza dei profughi di Moria. Secondo il ministro delle Finanze e vicecancelliere, Olaf Scholz, tale quota dovrebbe “corrispondere alla dimensione della Germania in Europa”. Tuttavia, Scholz non ha fornito un dato preciso. Intanto, Merkel avrebbe già avviato i colloqui con il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, per il trasferimento dei profughi da Moria in Germania. Allo stesso tempo, il governo federale intende continuare a cercare una soluzione europea alla questione e sostenere la Grecia nella gestione del problema. Finora, la Germania aveva accettato di accogliere fino a 150 minori non accompagnati già a Moria, come parte di una ripartizione nell'Ue di circa 400. (Geb)