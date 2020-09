Ue-Cina: Merkel, dialogo positivo, appelli alla reciprocità sono più che giustificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo ad alto livello tra Unione europea e Cina è stato positivo e gli appelli alla reciprocità e alla concorrenza leale sono più che giustificati vista la crescita economica di Pechino. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nella conferenza stampa dopo il vertice tra Unione europea e Cina. "Durante il dialogo oggi abbiamo affrontato temi su cui abbiamo diverse opinioni", come la questione dei diritti umani e delle minoranze, ha ricordato. "Abbiamo avuto un dialogo buono, aperto, onesto, che deve essere portato avanti. Abbiamo detto che un meeting Ue-Cina di persona deve avvenire il prima possibile non appena la pandemia lo permetterà. Probabilmente dopo la presidenza tedesca", ha detto. "E' importante e positivo cercare di avere rapporti strategici con la Cina. Ma al tempo stesso dobbiamo guardare la realtà in faccia e non dovremmo farci illusioni", ha continuato. Merkel ha sottolineato che rispetto al passato "economicamente la Cina è diventata significativamente più forte, pertanto gli appelli alla reciprocità e a regole per una concorrenza leale sono più che giustificati", ha aggiunto. (Beb)