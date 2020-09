Scuola: Azzolina, merita di più, bussola è articolo 34 Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperienza di questi ultimi mesi ha reso "evidente a tutti che la nostra scuola merita più di quanto avuto in questi anni". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova. "La bussola di tutti noi non può che essere l’articolo 34 della Costituzione che ci ricorda che 'I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi'. Un assunto che - ha concluso il ministro - unitamente al principio di uguaglianza e ai doveri di solidarietà sociale, ispira tutta la nostra azione".(Rin)