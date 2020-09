Israele: fonti stampa, alcuni dettagli degli accordi con Emirati e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli degli accordi tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Stati Uniti saranno rivelati solo domani, 15 settembre. Lo ha detto al quotidiano israeliano "Haaretz" un funzionario in viaggio con la delegazione israeliana a Washington. Secondo il funzionario, l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti sarà definito come un "trattato di pace", mentre l'accordo con il Bahrein sarà inquadrato come una "dichiarazione di pace". Oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e la delegazione sono giunti a Washington, in vista della firma degli accordi di domani, 15 settembre. La delegazione israeliana non include alcun membro del partito Kahol Lavan del ministro della Difesa Benny Gantz, partner della coalizione di Netanyahu, sottolinea il quotidiano. (Res)