Scuola: Azzolina, momento storico, trasformare difficoltà in occasioni di rinnovamento

- Questo è un "momento storico. Non si tratta solo di ricostruire, di ripartire, ma, soprattutto, di trasformare le difficoltà in occasioni di rinnovamento. Rinnovamento che il popolo italiano ha già dimostrato di saper tirare fuori dopo le fasi buie della propria storia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova. "Rimettere davvero la scuola al centro non è un’utopia", ha aggiunto citando le parole di Adriano Olivetti: "Spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci". (Rin)