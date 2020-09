Slovacchia: coronavirus, da venerdì la Repubblica Ceca sarà considerata paese a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di crisi che coordina la risposta della Slovacchia al coronavirus ha deciso che da venerdì prossimo la Repubblica Ceca sarà inserita tra i paesi a rischio. Lo ha detto Martin Klus, sottosegretario degli Esteri, ripreso dall'emittente televisiva "Ct24". Da venerdì prossimo chi arriva dalla Repubblica Ceca dovrà presentare un test di esito negativo non più risalente di 72 ore o sottoporsi a quarantena di 5 giorni e poi essere testati, salvo eccezioni che includono tra gli altri studenti, docenti, membri del personale sanitario, atleti e pendolari che lavorano entro 30 chilometri dal confine. Klus ha segnalato che in seno alla squadra di crisi c'è stata un'intensa discussione sull'approccio da adottare nei confronti dell'Ucraina e sulla necessità di chiudere la frontiera con il paese, ma decisioni non sono state prese nella riunione di oggi. Il sottosegretario ha spiegato che ciò probabilmente avverrà nei prossimi giorni. (Vap)