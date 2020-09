Libia: trattative a Bengasi per nominare un nuovo premier dopo le dimissioni di Al Thinni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso una mediazione guidata da personalità politiche e sociali libiche della Cirenaica per assegnare a Ibrahim Buchnaf, ministro dell'Interno del governo non riconosciuto dell'est della Libia, l'incarico di primo ministro dell'esecutivo sostenuto dal parlamento di Tobruk. Le trattative sono iniziate dopo che ieri sera, 13 settembre, il primo ministro in carica dal 2014, Abdullah al Thinni, ha presentato le sue dimissioni dopo le proteste tenute nell'est della Libia contro il suo governo per la mancanza di servizi. Una fonte vicina alla presidenza della Camera dei rappresentanti di Tobruk ha riferito ad "Agenzia Nova" che fino ad ora Buchnaf non ha ancora formalmente ricevuto un nuovo incarico. Il presidente del Parlamento, Aguila Saleh, sta ancora conducendo diverse consultazioni con alcuni ministri del governo Al Thinni e un certo numero di leader politici e sociali su questo tema. Il ministro dell'Interno di Bengasi è considerato uno dei ministri più potente del governo di Thinni nella Libia orientale e uno dei più vicini al generale Khalifa Haftar. Proviene dalla tribù Awlad Sheikh, che ha una relazione sociale con la tribù degli Al Furjan a cui appartiene Haftar, poiché le due tribù sono considerate discendenti degli Almoravidi.Classe 1956, Buchnaf ha conseguito una laurea in Giurisprudenza nel 1980 presso l'Università di Bengasi. Il possibile nuovo premier del governo della Cirenaica anche lavorato come pubblico ministero dal 1980 al 1988. Nella magistratura Buchnaf ha ricoperto la carica di giudice presso il Tribunale di primo grado di Bengasi, poi presidente della Corte di Al Abyar e poi della Corte di Toukra, prima di assumere la presidenza del Tribunale del popolo fino al 1993. Buchnaf ha presieduto una serie di processi giudiziari a Tripoli e Bengasi fino a quando non ha presentato le sue dimissioni un giorno dopo l'inizio della rivolta del febbraio 2011. Dopo la formazione del Governo di accordo nazionale (Gna), Buchnaf è stato nominato ministro della Giustizia dell'esecutivo guidato da Fayez al Sarraj, l'attuale capo del Consiglio presidenziale di Tripoli, ma ha rifiutato di entrarne a far parte per via della "illegittimità del Gna e la sua incapacità di ottenere la fiducia del parlamento libico, oltre al fallimento dei suoi membri nel prestare giuramento dinanzi alle autorità legislative del paese".La regione storica della Cirenaica, che si estende nella Libia orientale, è amministrata da un governo detto "transitorio", non riconosciuto al livello internazionale, con sede ad al Baida, a metà strada fra le città di Bengasi e Tobruk, guidato dal premier Abdullah al Thinni. L’esecutivo “ribelle” è fedele al comandante Haftar, nominato “feldmaresciallo” dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento libico nato nel 2014 e che da allora si riunisce nell’est del paese. Il 4 aprile 2019, il generale Haftar ha lanciato un’offensiva per conquistare Tripoli, la capitale della Libia situata nell’ovest del paese controllata dal Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale, organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Dopo oltre un anno di combattimenti, le forze alleate all'esercito di Haftar - inclusi i mercenari russi del gruppo Wagner - si sono ritirate dalla capitale per ripiegare a Sirte e Jufra, a ridosso della Cirenaica. L'arrocco del generale libico segue l'intervento della Turchia che ha fornito armi, mezzi e uomini (inclusi mercenari siriani) al Gna.La città di Bengasi, capoluogo della Libia orientale, ha assistito nei giorni scorsi a manifestazioni di protesta contro il deterioramento delle condizioni di vita, i continui tagli della corrente elettrica, la mancanza di denaro contante nelle banche e la diffusione della corruzione politica ed economica, giorni dopo dimostrazioni simili avvenute nella capitale Tripoli e un certo numero di città nella Libia occidentale. Le manifestazioni di Bengasi differiscono da quelle a Tripoli, in quanto non ci sono stati casi di scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza, nonostante siano stati appiccati incendi, bruciati pneumatici e in alcune strade sia stato interrotto completamente il traffico. Allo stesso tempo, altre manifestazioni con le stesse richieste hanno avuto luogo nelle città di Al Bayda, sede del governo “ad interim” non riconosciuto dalla Comunità internazionale, e nella città di Zliten nell'ovest.La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso la sua "grave preoccupazione" per le notizie secondo cui un civile è stato ucciso, tre sono rimasti feriti e un certo numero di altri manifestanti sono stati arrestati nella città di Al Marj, in Cirenaica, a causa “dell’uso eccessivo della forza da parte delle autorità locali contro manifestanti pacifici nella città”. In una dichiarazione, la missione guidata “ad interim” dalla diplomatica statunitense Stephanie Williams ha chiesto "un'indagine approfondita e immediata su questi incidenti e il rapido rilascio di tutti coloro che sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti”. L’Unsmil ha tenuto a ricordare "tutte le parti in Libia" che i diritti di riunione pacifica e la libertà di espressione sono “diritti umani fondamentali e rientrano negli obblighi della Libia ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani”. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha osservato che queste manifestazioni, e quelle a cui si è assistito di recente in altre parti della Libia, erano motivate da "profonde frustrazioni riguardo a condizioni di vita precarie sostenute, carenza di elettricità e acqua, corruzione dilagante, malgoverno e un mancanza di fornitura di servizi in tutto il paese".Da parte sua, l'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Haftar ha espresso il suo sostegno al "diritto del popolo di manifestare", ma ha invitato i dimostranti a "non dare una possibilità ai terroristi" di sfruttare le proteste. Il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha affermato "il diritto del popolo a manifestare e respingere l'amara realtà in cui cospiratori, gli agenti stranieri e i traditori hanno portato il paese". In un comunicato stampa, Al Mismari ha aggiunto che "il Comando generale dell'Esercito sta dalla parte del popolo per soddisfare le sue giuste richieste e per rivendicare i propri diritti, il più importante dei quali è la sicurezza in tutte le sue forme”. L’ufficiale libico ha sottolineato che l'esercito continua a proteggere i manifestanti, invitandoli a "manifestare nelle pubbliche piazze, a condizione che le manifestazioni si svolgano in pieno giorno fino a quando non saranno ben protette". Infine, il portavoce delle forze di Haftar ha invitato i manifestanti a "non dare ai terroristi e agli oppositori l'opportunità di distruggere le istituzioni statali utilizzando le manifestazioni per sabotare, distruggere e rubare proprietà pubbliche e private". (Res)