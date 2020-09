© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tecnici tra Grecia e Turchia sono iniziati due settimane fa per stabilire i meccanismi di deconflitto militare per ridurre il rischio di incidenti e inconvenienti nel Mediterraneo orientale, ma "non forniremo un commento sulle discussioni" in corso. Lo si apprende da un funzionario della Nato. (Beb)