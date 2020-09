Scuola: Azzolina, come Ulisse oggi comunità docente e discente torna alla sua Itaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le avversità e gli ostacoli di questo viaggio "mi hanno fatto pensare ad Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell'amata Itaca". Lo ha detto una commossa ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di "Tutti a Scuola", la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico tenuta nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' a Vo' Euganeo in provincia di Padova. "In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie, per tornare alla sua normalità. E la scuola, come Itaca, è divenuta, terreno di contesa", ha continuato usando la similitudine. "Ma Ulisse, alla fine, ce l’ha fatta. È riuscito nell'impresa di tornare a casa. 'Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse', scriveva Foscolo. E, così come Ulisse, la comunità docente e discente oggi torna alla sua isola, alla sua scuola", ha aggiunto il ministro per poi concludere che "è arrivato il momento di riportare la scuola al centro del sistema Paese". Per questo, ha sottolineato Azzolina, "dico, adesso alziamo tutti bene la testa e guardiamo avanti: Itaca è proprio là. La nostra casa, il nostro futuro". (Rin)