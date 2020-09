Usa-Cina: Oracle conferma accordo per rilevare TikTok negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale californiana Oracle ha confermato di aver raggiunto un accordo con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, per diventare “provider tecnologico di fiducia” della nota app per giovanissimi. Lo scrive “The Hill”, ricordando come l’intesa necessita dell’approvazione della Casa Bianca. Tuttavia, il quotidiano ricorda anche come l’azienda e l’amministrazione del presidente Donald Trump abbiano forti legami. Quest’anno il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha ospitato una raccolta fondi a favore del presidente statunitense, che da parte sua lo ha definito “una persona incredibile”. Oggi il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto in un’intervista all’emittente “Cnbc” che la Casa Bianca valuterà questa settimana la proposta della multinazionale Oracle per rilevare le attività negli Stati Uniti di TikTok, l’app di condivisione video sviluppata dalla compagnia cinese ByteDance e popolarissima tra i più giovani. (segue) (Nys)