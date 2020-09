Usa-Cina: Oracle conferma accordo per rilevare TikTok negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore, inoltre, il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine al dossier, ha fatto sapere che Oracle dovrebbe essere nominata “partner tecnologico di fiducia” di TikTok negli Stati Uniti e l’accordo non si profilerebbe come una vera e propria vendita. L’intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione sugli investimenti esteri della Casa Bianca. Tuttavia, secondo le fonti, sembrano essere state fugate le preoccupazioni per la sicurezza dei dati precedentemente sollevate da Washington. “Ne parleremo in sede di Commissione sugli investimenti esteri e successivamente formuleremo una raccomandazione al presidente (Donald Trump), con il quale ne discuteremo. Dal nostro punto di vista, avremo bisogno di assicurarci che il codice sia sicuro, che i dati degli utenti statunitensi siano al sicuro, che gli smartphone siano al sicuro. Ne parleremo nei prossimi giorni con Oracle con i nostri team tecnici”, ha spiegato Mnuchin. Secondo il segretario al Tesoro, l’accordo di Oracle prevede un impegno a rendere TikTok “una compagnia globale con sede negli Stati Uniti” e ad aprire 20 mila nuovi posti di lavoro. Mnuchin ha tuttavia affermato di non voler entrare nei dettagli dell’intesa, chiarendo che il nuovo termine ultimo per la definizione dell’accordo è il prossimo 20 settembre. In precedenza, Trump aveva fissato al 15 settembre l’ultimatum a ByteDance, azienda che attualmente è proprietaria dell’app, per la cessione delle attività della piattaforma negli Usa. (segue) (Nys)