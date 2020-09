Usa-Cina: Oracle conferma accordo per rilevare TikTok negli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore Microsoft ha ritirato la propria offerta al gruppo cinese ByteDance per l’acquisto di TikTok, lasciando campo libero alla rivale Oracle. Il colosso fondato da Bill Gates ha annunciato di aver ritirato la propria offerta di acquisto ieri, 13 settembre: “ByteDance ci ha informati oggi che non intende vendere le operazioni di TikTok negli Usa a Microsoft”, recita una nota pubblicata dal gigante della Silicon Valley sul proprio blog. “Crediamo che la nostra proposta sarebbe stata positiva per gli utenti di TikTok e avrebbe tutelato al contempo gli interessi di sicurezza nazionale”, prosegue la nota. Sviluppi legati forse anche all decisione di ByteDance di non vendere gli algoritmi di TikTok nel quadro dell’affare. Lo ha scritto ieri, 13 settembre, il quotidiano “South China Morning Post”, citando una fonte informata sul dibattito interno ai vertici dell’azienda cinese. “L’auto può essere venduta, ma il motore no”, ha chiarito la fonte: “ByteDance non fornirà i codici sorgente ad alcun acquirente statunitense, ma il team tecnologico di TikTok negli Usa potrà sviluppare un nuovo algoritmo”. (segue) (Nys)