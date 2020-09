Referendum: Silvestri (M5s), con taglio parlamentari ultimo giro boa per vecchia casta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, in una nota afferma: "in Italia ci sono più parlamentari che nel resto d'Europa. E' questa la verità che molti politici non stanno raccontando per paura di perdere il proprio scranno dopo quarant'anni in arlamento. Andare a votare sì al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari il 20 e il 21 settembre uniformerà il nostro paese alla media europea mantenendo intatta la rappresentanza a tutti i livelli istituzionali. È evidente c- conclude - che questo faccia storcere il naso a chi teme di essere arrivato all'ultimo giro di boa". (com)