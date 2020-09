Libia: Palazzotto (Leu), si lavori per rapido rientro pescatori a Mazara del Vallo, Italia affermi sua credibilità nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato siciliano Erasmo Palazzotto (Leu) rimarca che "sono passati dieci giorni dal sequestro dei pescatori italiani in Libia operato dai militari di Haftar. Un sequestro che sa di ricatto - evidenzia in una nota -. Alcuni giornali fanno riferimento alla proposta di uno 'scambio di prigionieri' avanzata dai militari di Haftar, a favore di quattro libici detenuti in Italia, condannati a 30 anni di carcere dalla corte d'Appello del Tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della cosiddetta 'Strage di Ferragosto' che nel 2015 portò alla morte di 49 persone migranti. Non possiamo permetterci di farci ricattare dalle milizie libiche in conflitto tra loro. Si faccia tutto il possibile - conclude Palazzotto - per far tornare in tempi rapidi i nostri pescatori a Mazara del Vallo, dalle loro famiglie. E si affermi la dignità e la credibilità del nostro Paese nel Mediterraneo". (Com)